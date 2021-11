Diakonie-Aufsichtsratschef fordert Impfpflicht für alle

Braunschweig (dpa/lni) – Der Aufsichtsratsvorsitzende des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Thomas Hofer, hat sich für eine generelle Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen. Er könne sich zwar auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel in der Pflege, vorstellen. Aber das reiche nicht, betonte der Oberlandeskirchenrat am Samstag bei der braunschweigischen Landessynode. Corona sei eine soziale Herausforderung und nicht nur eine Frage der individuellen Gesundheit. Vor diesem Hintergrund appellierte er an die Öffentlichkeit: «Lassen Sie sich impfen und übernehmen Sie damit Verantwortung für sich selbst und unsere Gesellschaft.»

