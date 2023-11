DHL: Neue Sortieranlage im Hamburger Paketzentrum in Betrieb

Hamburg (dpa/lno) –

Die Deutsche Post DHL hat ihre Kapazitäten in ihrem Hamburger Paketzentrum im Stadtteil Allermöhe deutlich ausgebaut. Eine neue Halle, die am Montag in Betrieb genommen wurde, schafft eine zusätzliche Sortierkapazität von 20.000 Sendungen pro Stunde. «Im Paketzentrum Hamburg können dadurch ab sofort rund 52.000 Pakete pro Stunde bearbeitet werden», teilte das Unternehmen mit. «Damit gehört es zu den bundesweit größten Paketzentren des Konzerns.» Durch die neue Halle sollen in den nächsten zwei Jahren rund 220 zusätzliche, tarifgebundene Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt arbeiten im Paketzentrum Hamburg aktuell über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

«Die Logistik gehört zu den wichtigsten Branchen in Hamburg», sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). «Ich freue mich, dass die Deutsche Post DHL den Hamburger Standort fit macht für die Zukunft und die Menschen im Norden ihre zuverlässigen und schnellen Dienstleistungen nutzen können.» Von den zusätzlichen Sortierkapazitäten profitieren nach Angaben des DHL-Niederlassungsleiters Stefan Eckelmann vor allem Absender und Empfänger im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt betreibt Deutsche Post und DHL bundesweit ein Netz von 38 Paketzentren mit einer durchschnittlichen Sendungsmenge von 6,2 Millionen Paketen pro Tag. In der Vorweihnachtszeit erwartet der Logistikkonzern an den stärksten Tagen rund 11 Millionen Pakete. Im letzten Jahr hat Deutsche Post und DHL im Paketzentrum Hamburg rund 100 Millionen Sendungen sortiert.