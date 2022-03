DHfK Leipzig gegen Flensburg mit Frieden-Sondertrikot

Leipzig (dpa/lno) –

In einem Sondertrikot mit einer Friedensbotschaft bestreitet Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig am Sonntag die Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, will das Team damit seine Solidarität mit den Opfern kriegerischer Handlungen zum Ausdruck bringen und gleichzeitig einen eindringlichen Appell für ein friedliches Miteinander und das sofortige Ende von Waffengewalt senden.

Die Erlöse des Sondertrikots, das seit Dienstag für 66,91 Euro auch im Fanshop in einer limitierten Auflage von 100 Stück bestellbar ist, kommen Kindern, die Opfer von Kriegen und Vertreibung wurden, zugute.