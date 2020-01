DGB-Untersuchung: Wachsendes Risiko für Altersarmut

Eine ältere Frau zählt Geld. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Gefahr, im Alter in die Armut abzurutschen, ist für Berufstätige in Niedersachsen nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) deutlich gestiegen. Die entsprechende Quote sei zwischen 2008 und 2018 von 12,7 auf 16,3 Prozent gestiegen, berichtete der DGB am Montag mit Verweis auf eigene Erhebungen in seinem «Rentenreport» in Hannover. Damit bestehe für mehr als jeden siebten Beschäftigten im Land ein Armutsrisiko im Rentenalter.

Frauen seien besonders bedroht: 71 Prozent von ihnen bekommen laut DGB nach dem Renteneintritt im vorletzten Jahr weniger als 900 Euro pro Monat. Bei Männern habe dieser Anteil zuletzt bei über einem Drittel gelegen.

