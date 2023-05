DGB: Grundsicherung würde 294.000 Kindern im Land helfen

Hannover (dpa/lni) –

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen hat die Bundesregierung aufgerufen, die angekündigte Kindergrundsicherung umzusetzen. Landesweit könnten davon mehr als 294.000 Kinder und Jugendliche profitieren, teilte der DGB-Bezirk am Dienstag mit. «Die Ampel-Koalition in Berlin muss sich jetzt endlich auf eine Kindergrundsicherung verständigen und ausreichend Geld dafür bereitstellen. Denn die Familien mit geringem Einkommen in Niedersachsen brauchen dringend mehr Unterstützung für ein gutes Aufwachsen ihrer Kinder», sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh.

Die bisherigen Sozialleistungen für Kinder kritisierte der Gewerkschaftsbund als zu umständlich in der Beantragung und als zu gering. So seien beim Bürgergeld im Regelsatz für ein Kind zwischen 6 und 13 Jahren nur 8,89 Euro im Monat für die Freizeit vorgesehen. «Dass arme Kinder oft nicht mitspielen können, außen vor bleiben, bei der Klassenfahrt die Schule die Kosten vorstrecken muss, weil das Taschengeld fehlt, und (sie) in der Schule schlechter mitkommen, ist in einem reichen Land ein Skandal, den wir endlich beenden müssen», sagte Payandeh.

In Niedersachsen leben den Angaben zufolge rund 197.000 Kinder und Jugendliche in Familien, die Bürgergeld erhalten. Die Eltern von weiteren 97.500 Kindern und Jugendlichen erhielten den Kinderzuschlag als Ergänzung zum Kindergeld. Hinzu kämen Familien, die Anspruch auf diese Leistungen hätten, sie aber nicht beantragt haben.

In der Kindergrundsicherung sollen von 2025 an der Kinderzuschlag und andere staatliche Leistungen gebündelt werden. Grüne und FDP im Bund streiten jedoch seit Wochen über die Kosten des Vorhabens.