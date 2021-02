DGB fordert Milliardeninvestitionen in Hochschulen

Hannover (dpa/lni) – Um den Wissenschaftsstandort Niedersachsen zu stärken, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Schaffung einer landeseigenen Hochschulentwicklungsgesellschaft vorgeschlagen. Während immer mehr Menschen studierten, sei das Personal nicht in gleichem Maße aufgestockt worden und die Räumlichkeiten müssten dringend modernisiert werden, heißt es in einem Konzept, das der DGB am Dienstag vorgestellt hat. Insgesamt liege der Investitionsbedarf derzeit bei rund 4,3 Milliarden Euro, davon rund 3,1 Milliarden Euro allein für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

«Der Investitionsstau wächst und wächst», kritisierte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. «Wir verlieren jedes Jahr an Attraktivität.» Eine aus Krediten finanzierte Hochschulentwicklungsgesellschaft könne dagegen über mehrere Jahre hinweg Planungssicherheit schaffen. «Es ist nicht verwerflich, Kredite aufzunehmen, um in Bauten, in moderne Infrastruktur und eine moderne Hochschullandschaft zu investieren.» Ein Verwaltungsrat mit Vertretern der Hochschulen, des Landtags und des Fachministeriums könne die Gesellschaft kontrollieren.

Die für Hochschulpolitik zuständige DGB-Abteilungsleiterin Eva Clasen betonte, schon heute gebe es an einigen Unis zu wenige Räume oder sogar tropfende Decken und Fenster, die nicht richtig schlössen. Gleichzeitig wolle das Land die Mittel für die Hochschulen kürzen. «Den Wissenschaftsstandort Niedersachsen zu stärken, gelingt ganz sicher nicht mit Sparmaßnahmen, sondern nur mit einer massiven Ausweitung der Investitionen», warnte Clasen.

