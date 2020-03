DGB entscheidet über Wechsel von Anja Piel in Bundesvorstand

Anja Piel (Bündnis 90/Die Grünen) spricht im niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Berlin/Hannover (dpa/lni) – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Berlin entscheidet heute über ein Aufrücken der niedersächsischen Grünen-Politikerin Anja Piel in den Bundesvorstand der Gewerkschaft. Die 54-jährige Piel ist beim DGB als Nachfolgerin für die für Sozialpolitik zuständige Grünen-Politikerin Annelie Buntenbach vorgesehen, die zur Jahresmitte in den Ruhestand geht. Piels Wahl gilt als sicher. Im Landtag in Hannover soll die Grünen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg die Nachfolge von Piel als Fraktionsvorsitzende ihrer Partei antreten.

Auf Piels Abgeordnetenplatz soll der Osnabrücker Volker Bajus (56) nachrücken. Bajus saß bereits von 2013 bis 2017 für die Grünen im Landtag und ist Grünen-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Osnabrück.