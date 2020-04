DGB begrüßt Lockerungen im Handel

Die Fahne des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) weht vor einem Haus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg hat die anstehenden Lockerungen der Corona-Regelungen positiv bewertet. «Eine Lockerung mit Augenmaß ist richtig – wir begrüßen die besonnene Politik der kleinen Schritte. Umsichtige Hygiene-Konzepte sind die Grundlage, für die müssen allerdings die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter/-innen, wie Betriebs- und Personalräte, miteinbezogen werden», sagte Katja Karger, Vorsitzende des DGB Hamburg. Die Öffnung im Handel von Montag an bringe den Beschäftigten wieder eine Perspektive. «Die wird aber auch in anderen Branchen gebraucht.» Die Ausweitung der Notbetreuung in den Kitas für Kinder von arbeitenden Alleinerziehenden sei ein absolut richtiger Schritt für den sozialen Ausgleich.

«Wir brauchen aber auch Entlastung für Eltern, die die Doppelbelastung aus Arbeit und Kinderbetreuung zuhause nicht mehr stemmen können», betonte Karger und kritisierte die Schieflage bei den bisherigen Corona-Maßnahmen zwischen den Interessen der Unternehmen und der der Beschäftigten. «Für die Unternehmen gibt es schnelle und einfache finanzielle Hilfen, während die Beschäftigten mit oft nur 60 Prozent ihres Nettoeinkommens zurechtkommen müssen. Für Kellner/-innen in der Gastronomie bleiben da nicht mal 800 Euro. Wer dann auf Aufstockung bei Arbeitsagentur und Jobcenter angewiesen ist, befindet sich häufig in einem unübersichtlichen bürokratischen Papierkrieg.»

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher verteidigte die starken Beschränkungen in der Krise, äußerte aber auch Verständnis für die Sorgen der Gastronomie-Betriebe und Hotels. «Wirtschaftliche Erwägungen müssen in dieser Zeit zurückstehen. Ich verstehe, dass es für die Gastronomie und Hotellerie schwer ist, aber auch andere Branchen wie Friseure und Gesellschaftsgruppen wie Behinderteneinrichtungen oder Familien mit kleinen Kindern sind sehr betroffen. Wir müssen das gemeinsam durchstehen», sagte der SPD-Politiker am Samstag bei Radio Hamburg.

An Hilfen für Hamburger Unternehmer seien inzwischen 363 Millionen Euro bewilligt worden. Das solle über die ersten 2-3 Monate helfen. Eine Lockerung der Gastronomie hänge von der weiteren Entwicklung der Infektionsraten ab. «Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zunächst die Außengastronomie für mögliche Lockerungen in den Blick nehmen», kündigte Tschentscher an.

Die Zoos bleiben unterdessen geschlossen. Auch da könnte eine vorsichtige Öffnung bald anstehen. In Schleswig-Holstein sind von Montag an Besucher in Tier- und Wildparks wieder willkommen.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Hamburger ist seit Freitag um 102 auf 4297 gestiegen. Die Zahl der Toten habe sich nach Zählung des Robert Koch-Instituts (RKI) in diesem Zeitraum um 6 auf 90 erhöht, teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Laut Institut für Rechtsmedizin konnte bisher bei 74 verstorbenen Hamburgern eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt werden. Das RKI zählt hingegen alle Fälle, bei denen mit dem Virus infizierte Menschen starben.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen in Schleswig-Holstein stieg auf 2387. Wie die Landesregierung mitteilte, waren das bis Freitagabend 38 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 59 auf 61.

Eine Maschine mit Erntehelfern aus Rumänien landete am Samstagabend auf dem Hamburger Flughafen. 84 Arbeitskräfte wurden mit Masken ausgestattet, auf Covid-19 getestet und auf drei Busse verteilt, die sie auf den niedersächsischen Spargelhof Paul in Hoyerhagen bringen sollten. Wegen der Corona-Krise war die Einreise von Saisonarbeitskräften zunächst untersagt gewesen, nun dürfen im April und Mai jeweils 40 000 Erntehelfer einreisen. Die Bauern müssen ihren Bedarf bei einem Portal anmelden und Flugreise und Transfer zum Betrieb bezahlen.