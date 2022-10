DFL veröffentlicht Ansetzungen für Spieltage 18 und 19

Hamburg (dpa) –

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die genauen Ansetzungen für die Spieltage 18 und 19 in der 2. Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Demnach treffen Holstein Kiel und Greuther Fürth sowie der 1. FC Heidenheim und Hansa Rostock am Samstag, 28. Januar 2023, um 13.00 Uhr aufeinander. Einen Tag später (13.30 Uhr) empfängt der Hamburger SV im Nordderby Eintracht Braunschweig, während der FC St. Pauli zeitgleich beim 1. FC Nürnberg antreten muss.

Am zweiten Spieltag nach der Winterpause tritt Holstein Kiel am 4. Februar 2023 (13.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern an. Tags darauf (jeweils 13.30 Uhr) kommt es zu den Nordderbys Hansa Rostock gegen den HSV und FC St. Pauli gegen Hannover 96. Alle Zweitliga-Spiele werden live vom TV-Sender Sky übertragen.