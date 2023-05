DFB zu fehlender Lizenz für Pfeiffer: Keine Ausnahme

Lübeck (dpa/lno) –

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck muss mit erheblichen Sanktionen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) rechnen, wenn er an Lukas Pfeiffer als Cheftrainer festhalten sollte. Der 32-Jährige verfügt nicht über die in der 3. Liga vorgeschriebene UEFA-Pro-Lizenz, sondern besitzt lediglich die B-Plus-Lizenz. Da Pfeiffer auch keine A-Lizenz hat, könne die Ausnahmeregelung für Aufsteiger «aus der 4. Spielklasse ebenfalls nicht greifen», teilte der DFB am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Strafenkatalog reicht laut Verband unter anderem von einer Verwarnung über Aberkennung von Punkten bis hin zu Geldstrafen von bis zu 250.000 Euro.

Der VfB Lübeck hat noch bis zum 30. Juni Zeit. Bis dahin muss der Noch-Regionalligist die Auflage erfüllt haben, einen Trainer mit der notwendigen Lizenz zu präsentieren. «Der DFB kann erst nach Ablauf dieser Frist bewerten, ob und inwieweit der Club die Auflage erfüllt oder nicht», hieß es in der Mitteilung des Verbands. Der DFB sei an die geltenden Zulassungsvoraussetzungen gebunden. «Der VfB Lübeck kann insofern nicht anders behandelt werden als alle anderen Bewerber zur 3. Liga.»

Der DFB und der VfB Lübeck waren in den vergangenen Wochen dazu im Gespräch, fanden aber keine Lösung. Am Dienstag gab der Verein bekannt, mit Aufstiegstrainer Pfeiffer in die Drittliga-Saison zu gehen – ungeachtet der möglichen Strafen durch den DFB. «Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen, das der VfB mir entgegenbringt, und für den Mut, der für diese Entscheidung notwendig war», sagte Pfeiffer.

Für eine UEFA-Pro-Lizenz ist die A-Lizenz Voraussetzung. Pfeiffer hatte eine Zusage zu einem Lehrgang für die A-Lizenz, dann kam Corona. Die Lehrgänge fielen aus. Anschließend waren die Zulassungsbedingungen zu A-Lizenz-Lehrgängen durch ein neues Punktesystem verändert worden. Daraufhin erhielt Pfeiffer auf seine Bewerbungen bisher nur Absagen.

Somit hat er aktuell keine Möglichkeit, den für Trainer eines Aufsteigers in die 3. Liga vorgesehenen Platz im Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB einzunehmen, da ihm die nötige A-Lizenz fehlt. «Entstanden war die aktuelle Lizenz-Situation ohne Verschulden Pfeiffers und des VfB, ebenso wie ohne Verschulden des DFB», betonte der VfB in seinem Statement.