Wolfsburg (dpa) – Bundesliga-Profi Felix Klaus vom VfL Wolfsburg ist nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:2) für die nächsten zwei Spiele gesperrt worden. Diese Entscheidung des DFB-Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag bekannt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wird den Wolfsburgern damit am Dienstagabend beim Spiel in Leverkusen und am nächsten Samstag beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt fehlen.

