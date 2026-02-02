DFB-Sportgericht: HSV muss 503.400 Euro Geldstrafe zahlen

Teures Spiel der Fans mit dem Feuer: HSV muss viel Geld für die Pyroshow seiner Anhänger bezahlen. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg/Frankfurt/Main (dpa) –

Bundesligist Hamburger SV ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundesliga (DFB) mit einer Strafe in Höhe von insgesamt 503.400 Euro belegt worden. Diese Summe setzt sich zusammen aus einzelnen Geldstrafen für acht Fälle von unsportlichem Verhalten der HSV-Fans, wie der DFB mitteilte.

Der Verein könne «bis zu 167.500 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2026 nachzuweisen wäre».

Teures Nordderby

Am gravierendsten waren der Vorkommnisse beim Nordduell gegen den SV Werder Bremen am 7. Dezember. Laut DFB wurden während und nach der Partie mindestens 78 Bengalische Feuer, 51 Blinker und fünf Rauchtöpfe gezündet. Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit wurden vier Batterien mit mindestens 80 Rauchraketen abgefeuert.

Die zweite Hälfte begann mit acht Minuten Verzögerung. Insgesamt wurde wegen der Vorfälle eine Geldstrafe von 300.000 Euro ausgesprochen. 100.000 Euro sind für eigene sicherheitstechnische oder präventive Maßnahmen vorgesehen.

Wegen ähnlicher Vorkommnisse kurz vor Beginn der zweiten Hälfte des Spiels beim 1. FC Köln am 2. November muss der HSV 113.400 Euro zahlen, 37.800 Euro für eigene sicherheitstechnische Maßnahmen verwendet.