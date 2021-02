DFB-Pokal: Wolfsburg in Leipzig, Werder in Regensburg

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Im Viertelfinale des DFB-Pokals muss der VfL Wolfsburg Anfang März beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig antreten. Auch die beiden anderen Nordclubs bekamen am Sonntagabend Auswärtsaufgaben zugelost. Werder Bremen spielt bei Jahn Regensburg, Zweitligist Holstein Kiel muss zum Überraschungsteam Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga West reisen. Das Viertelfinale wird am 2. und 3. März ausgespielt. Das Halbfinale folgt dann am 1. und 2. Mai. Am 13. Mai wird im Berliner Olympiastadion das Endspiel angepfiffen.

