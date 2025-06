DFB-Pokal: Werder im Free-TV, HSV spielt am Samstag

Frankfurt/Main (dpa) –

Das Spiel von Fußball-Bundesligist Werder Bremen beim diesjährigen Endspielteilnehmer und Zweitligisten Arminia Bielefeld in der ersten Runde des DFB-Pokals wird im Free-TV übertragen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, überträgt das ZDF die Partie am Freitagabend (20.45 Uhr).

Der DFB gab die zeitlichen Ansetzungen aller 32 Partien bekannt. Am Samstag (13.00 Uhr) wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals der Oberligist FK Pirmasens auf Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV. Der Bremer Oberligist Hemelingen empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr) den Erstligisten VfL Wolfsburg. Parallel treffen sich Regionalligist Eintracht Norderstedt und Bundesligist FC St. Pauli zum Nordduell. Am Samstagabend finden noch die Partien zwischen dem VfB Lübeck und Darmstadt 98 sowie das Duell Energie Cottbus – Hannover 96 (18.00 Uhr) statt.

Sonntag treffen BW Lohne und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander sowie Atlas Delmenhorst und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Am Abend spielt Holstein Kiel beim FC 08 Homburg (18.00 Uhr). Durch die Teilnahme des Pokalsiegers VfB Stuttgart im Supercup gegen Bayern München findet die Erstrundenpartie bei Eintracht Braunschweig erst am 26. August (20.45 Uhr) statt. Alle Partien sind beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.