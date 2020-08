DFB-Pokal: Werder gegen Jena, Wolfsburg gegen Fürstenwalde

Florian Kohfeldt, der Trainer von Werder Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Jena (dpa/lni) – Auf Werder Bremen wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals eine unangenehme Aufgabe. Der Fußball-Bundesligist muss am zweiten September-Wochenende beim Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena antreten. Der Regionalligist setzte sich am Samstag im Thüringer Landespokal-Finale gegen FSV Martinroda klar mit 8:2 (3:1) durch. «Carl Zeiss Jena ist ein absoluter Traditionsverein. Wir freuen uns auf das Duell in einer Region, die traditionell auch ein starkes Einzugsgebiet von Werder Bremen ist», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. «Wir haben den Anspruch, eine Runde weiterzukommen.»

Der VfL Wolfsburg trifft zum Auftakt des DFB-Pokals auf den FSV Union Fürstenwalde. Der Regionalligist gewann im Endspiel des Brandenburger Landespokals gegen den SV Babelsberg mit 2:1 (2:0). Die genauen Ansetzungen der Partien sollen in der kommenden Woche festgelegt werden.

