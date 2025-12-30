Dezimierte Towers erleben Debakel in Istanbul

Istanbul (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben das Jahr 2025 mit ihrer bislang deutlichsten Niederlage im Eurocup dieser Saison beendet. Der personell stark geschwächte Basketball-Bundesligist unterlag bei Bahcesehir College Istanbul mit 68:105 (38:63) und ging damit auch im zwölften Gruppenspiel als Verlierer vom Feld. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war Devon Daniels (22 Punkte).

Neben dem schon seit Wochen nicht zur Verfügung stehenden Osaro Rich (Fingerbruch) hatten auch der angeschlagene Niklas Wimberg (Knöchel) und Leonard Thorpe die Reise in die Türkei gar nicht erst angetreten. Aufgrund einer Grippewelle war zudem der Einsatz weiterer Profis im Team von Cheftrainer Benka Barloschky bis kurz vor Spielbeginn fraglich gewesen.

Trotz der personellen Sorgen kamen die Hamburger gut in die Partie gegen den Favoriten und führten nach wenigen Minuten überraschend mit 15:9. Danach aber kippte das Spielgeschehen. Istanbul übernahm die Initiative, zog bis zur Pause gegen die nun defensiv überforderten Towers mit 25 Punkten davon und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung. Zwar ließen die Towers in der zweiten Halbzeit deutlich weniger Punkte zu, blieben offensiv aber weiterhin zu schwach, um Istanbul noch einmal gefährlich zu werden.