Deutschlands älteste Buchbinderei wird 225 Jahre alt

Kiel (dpa/lno) –

Die Universitätsbuchbinderei Fritz Castagne in Kiel feiert ihren 225. Geburtstag. Damit sei sie die älteste noch bestehende Buchbinderei Deutschlands, sagt Inhaberin Stefanie Tönnis (57), die den Handwerksbetrieb seit 25 Jahren führt. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärt auch der Bund Deutscher Buchbinder, ihm sei keine ältere gewerbliche Buchbinderei in Deutschland bekannt.

Am 8. Dezember 1800 hatte Buchbinder Johann Friedrich Castagne seine Werkstatt in der Kieler Altstadt eröffnet, in der er auch Papierhandel betrieb. Vom dänischen König Christian VII. wurde er 1802 zum Universitätsbuchbinder ernannt. Die Familie Castagne führte die Buchbinderei und das Ladengeschäft in sechs Generationen bis zum Jahr 2000.

Maschinen aus dem 19. Jahrhundert noch im Einsatz

Heute ist die Buchbinderei Werkstatt, Lager und Verkaufsraum in einem – und zugleich ein kleines Handwerksmuseum. Denn die alten Maschinen aus dem 19. Jahrhundert sind immer noch im Einsatz.

Aus der Universität kommen heute deutlich weniger Aufträge als früher. Hauptkunden sind jetzt Bibliotheken, Museen und Verbände – und immer mehr bibliophile Menschen, die ihre alten Lieblingsbücher restaurieren lassen wollen.

Daneben setzt die Buchbinderei aber auch auf neue Produkte – etwa kunstvoll gestaltete Fotoalben und Kalender oder Boxen. «Es ist die Kombination aus der Restaurierung alter Bücher und neuen individuellen Anfertigungen, die den Reiz ausmacht. Das ist das Besondere», sagt Tönnis.

Am 8. Dezember wird in der Buchbinderei auf den 225. Geburtstag angestoßen. Dann sind Kundinnen und Kunden und alle Interessierten von 12.00 bis 18.00 Uhr eingeladen.