Deutschlandpremiere von «Harry Potter» wird verschoben

Hamburg (dpa/lno) – Die für Sonntag geplante Deutschlandpremiere des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» in Hamburg wird wegen des Coronavirus auf Oktober 2020 verschoben. Auch die für (den heutigen) Freitag angesetzte Voraufführung des zweiten Teils sowie die für Samstag geplante Medienpremiere werden auf Herbst geschoben, sagte eine Sprecherin am Freitag in Hamburg. Noch am Donnerstag war der erste Teil des Stückes im Rahmen der Voraufführungen rund 850 Besuchern gezeigt worden.

«Es ist eine der schwersten beruflichen Entscheidungen gewesen, die ich je treffen musste», sagte Maik Klokow, Geschäftsführer und Produzent der Mehr-BB Entertainment laut Mitteilung. «Aber die aktuellen Umstände lassen einen Premierenstart von Harry Potter und das verwunschene Kind nicht zu.» Alle Tickets behalten den Angaben zufolge ihre Gültigkeit und können für Vorstellungen ab Oktober 2020 eingetauscht werden.

Produktion und Umbau des Theaters mit seinen 1673 Plätzen hatten rund 42 Millionen Euro gekostet. Karten für zwei Vorstellungen kosten zwischen 100 und 300 Euro. Das Mehr!-Theater ist das einzige weltweit, das in einem Lebensmittelgroßmarkt integriert ist.

