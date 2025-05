Hamburg (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Wind an der Nordseeküste. Böen der Stärke 7 werden heute an der See sowie an der Elbe von Hamburg bis Cuxhaven erwartet.

Insgesamt bleibt das Wetter im Norden unbeständig. Es gibt Schauer und Wolken bei Höchstwerten von 14 Grad auf Helgoland und 18 Grad im Herzogtum Lauenburg. Am Donnerstag bleibt es nach freundlichem Beginn zunehmend bedeckt, die Höchstwerte bleiben bei 18 Grad.