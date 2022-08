Deutscher Verkehrsgerichtstag wird in Goslar eröffnet

Goslar (dpa) –

In Goslar beginnt am Mittwoch der Deutsche Verkehrsgerichtstag. Drei Tage lang debattieren Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über Themen des Verkehrsrechts, wie die Veranstalter mitteilten. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Er endet am Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.

Wegen der Pandemie fand die Veranstaltung im vergangenen Jahr nur mit einem verkürzten Programm statt, in diesem Jahr wurde sie aus dem Januar in den August verschoben. In den kommenden drei Tagen sprechen die Experten in sieben Arbeitskreisen unter anderem über die Themen Cannabis im Straßenverkehr und Verkehrssicherheit für Radfahrer. Im Vorfeld sprachen sich Fachleute und Verbände unter anderem für eine Erhöhung des THC-Grenzwertes für Autofahrer aus.