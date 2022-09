Deutscher Umweltpreis für Schiffstechnik und Artenschutz

Osnabrück (dpa) –

Zwei Ingenieure aus Hamburg und ein Biologe aus Frankfurt werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Das Ingenieur-Duo Friedrich Mewis und Dirk Lehmann wird für die Entwicklung eines energiesparenden Schiffsantriebs gewürdigt. Der Biologe Christof Schenck, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, bekommt den Preis für seinen Einsatz für den Schutz großer Nationalparks in den tropischen Regenwäldern Amazoniens, des Kongobeckens und Südostasiens, teilte die Bundesstiftung Umwelt am Montag in Osnabrück mit. Die drei Preisträger teilen sich das Preisgeld in Höhe von 500 000 Euro. Übergeben wird der Preis am 30. Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Magdeburg.