Deutscher Transporter mit polnischen Kennzeichen fliegt auf

Königslutter (dpa/lni) – Ein Dieb hat an einem in Hannover gestohlenen Kastenwagen eines Küchenfachmarkts polnische Nummernschilder angebracht und so die Polizei misstrauisch gemacht. Zivilfahndern fiel der Transporter in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 2 bei Königslutter auf, teilte die Polizei mit. Eine Überprüfung im Polizeicomputer ergab, dass zu dem Transporter Braunschweiger Kennzeichen gehören.

Die Fahnder stoppten den Wagen. Da der Fahrer keine plausible Erklärung dafür hatte, dass der mit deutschen Werbeaufdrucken versehene Transporter mit polnischen Kennzeichen versehen war, wurde er vorläufig festgenommen. Bald darauf kam heraus, dass der Wagen in der Nacht gestohlen worden war. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

