Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress beginnt in Hamburg

Zum Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress an der Universität Hamburg werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wissenschaftler, Industrievertreter und Interessierte an Luft- und Raumfahrt kommen von Montag (10.15 Uhr) bis Mittwoch in Hamburg zusammen. Anlass ist der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR). Die DGLR ist ein Verein mit Sitz in Bonn, der sich für die Förderung von Luft- und Raumfahrt einsetzt. Zu dem Kongress auf dem Gelände der Universität Hamburg erwartet der Veranstalter rund 1.000 Teilnehmer. Geplant sind mehr als 450 Vorträge. Themen sind unter anderem die Dekarbonisierung des Luftverkehrs und die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Luft- und Raumfahrt.