Deutsche Waldarbeitsmeisterschaften starten in Daldorf

Daldorf (dpa/lno) –

Die zweitägigen Deutschen Waldarbeitsmeisterschaften sind am Samstag in Daldorf (Kreis Segeberg) gestartet. Im Erlebniswald Trappenkamp treten hier bis Sonntag laut Veranstalter rund 85 Teilnehmer an. Mit einer Motorsäge ausgestattet, messen sie sich in verschiedenen Disziplinen. Besonders wichtig sind bei Entastungen oder Mastfällungen sowohl Präzision als auch Schnelligkeit. «Wer am genauesten arbeitet, gewinnt», sagte Kolja Flägel, Vorsitzender des Vereins Waldarbeitsmeisterschaften Schleswig-Holstein, der die Veranstaltung ausrichtet. Wer den Wettbewerb gewinnt, bekommt einen Platz im deutschen Nationalteam.

Für Gäste gibt es zwischen 9.00 und 17.00 Uhr auch ein Rahmenprogramm. So hat der Erlebniswald Trappenkamp Stände mit Leckereien, darunter heimisches Wild und süße Spezialitäten, organisiert. Kinder können in einem eigenen Bereich mit Holz werkeln und spielen.