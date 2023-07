Deutsche Waldarbeitsmeisterschaften: Präzision ist gefragt

Daldorf (dpa/lno) –

Auf Präzision kommt es am Samstag und am Sonntag bei den 15. Deutschen Waldarbeitsmeisterschaften im Erlebniswald Trappenkamp an. Mit der Motorsäge zeigen 85 Teilnehmer in Disziplinen wie Mastenfällung und Entastung, wie genau sie die Bäume bearbeiten können. «Wer am genauesten arbeitet, gewinnt», erklärte Kolja Flägel, Vorsitzender des Vereins Waldarbeitsmeisterschaften Schleswig-Holstein, der die Veranstaltung ausrichtet. Die Gewinner bekommen einen Platz im deutschen Nationalteam.

Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 09.00 Uhr und endet jeweils um 17.00 Uhr. Besucher könnten sich zudem auf internationale Spitzensportler aus Norwegen, Holland und Tschechien, sowie die deutschen Weltmeister von 2018 freuen, die ihr Können zeigen werden. Darüber hinaus habe der Erlebniswald Trappenkamp ein Rahmenprogramm organisiert, mit Leckereien vom heimischen Wild, süßen Spezialitäten und Ständen mit verschiedenen Angeboten.