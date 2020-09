Deutsche Staffel bei Triathlon-WM ohne Chance

Ein Kameramann folgt einem Läufer der zweiten Gruppe der Teilnehmer des Weltmeisterschaftsrennens im Stadtpark. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa) – Die deutsche Triathlon-Staffel hat zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Hamburg eine Medaille deutlich verpasst. Auch die Sprint-WM-Dritte Laura Lindemann konnte den achten Platz des Gastgeber-Quartetts am Sonntag nicht mehr verhindern. Im Vorjahr hatten die Deutschen WM-Silber geholt.

Nach 4 x 300 Metern Schwimmen, 6,5 Kilometern Radfahren und 1,6 Kilometern Laufen im Hamburger Stadtpark sicherten sich die Franzosen wie im Vorjahr den WM-Titel vor den USA und Großbritannien. Die Mixed-Staffel wird in Tokio 2021 erstmals zum olympischen Programm gehören.

Lisa Tertsch aus Darmstadt hatte als Start-Triathletin des deutschen Teams bereits mit großen Rückstand auf Jonas Schomburg übergeben. Der Langenhagener schaffte den Anschluss an die vorderen Plätze nicht mehr. Auch für die Potsdamerin Laura Lindemann ging nichts mehr nach vorn. Der in Alicante lebende Lasse Lührs kam schließlich als Achter ins Ziel.

Am Vortag hatte die 24-jährige Lindemann über die Sprintstrecke hinter der neuen Weltmeisterin Georgia Taylor Brown aus Großbritannien und Flora Duffy von den Bermudas Bronze gewonnen. Die Männer waren leer ausgegangen.

Wegen des Coronavirus war World Triathlon Serie abgesagt worden. Hamburg blieb als einziger Standort übrig. Die WM-Titel wurden daher nur für in den Rennen in der Hansestadt vergeben. Aufgrund der Pandemie wurde der Wettkampf zudem vom Rathausmarkt und von der Binnenalster in den Stadtpark verlegt und ohne Zuschauer ausgetragen.

