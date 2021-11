Deutsche Olympiasegler eröffnen Oman-WM mit Medaillen-Hunger

Hamburg (dpa/lno) – Deutschlands beste Olympiasegler in den Klassen 49er und Nacra 17 haben ihre Weltmeisterschaft im Oman imposant eröffnet. Nach dem zweiten Renntag und sechs Rennen im sonnigen WM-Revier vor Mussanah am Arabischen Meer liegen die olympischen Brozemedaillengewinner Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer im Nacra-Katamaran auf Platz zwei. Dabei trennen die Crew vom Kieler Yacht-Club nur zwei Punkte von den führenden italienischen Weltmeistern von 2019, Vittorio Bissaro und Maelle Frascari.

Im Skiff-49er glänzen in Abwesenheit der zweimaligen olympischen Brozemedaillen-Gewinner Erik Heil und Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta Verein) gleich zwei deutsche Teams nach fulminanter Auftaktleistung in den Top Drei: Hinter den australischen Spitzenreitern Otto Henry und Miles Davey haben sich Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club) und die Vize-Europameister Tim Fischer/Fabian Graf (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) auf den Plätzen zwei und drei fast ideal für den Kampf um die Medaillen positioniert.

Die Welttitelkämpfe im Oman sind wenige Monate nach der Olympia-Regatta vor Enoshima von einem Generationenwechsel geprägt. Die sechstägige Serie endet am 21. November mit dem Finale und der Kürung der neuen Champions.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-36271/2

Weltmeisterschaft 49er, 49erFX, Nacra 17, Ergebniss