Deutsche Eiskunstlauf-Meisterschaften in Hamburg abgesagt

Hamburg (dpa) – Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften werden nicht am 19. und 20. Dezember in Hamburg stattfinden. Das teilte die Deutsche Eislauf-Union nach einem «konstruktiven Austausch mit dem Hamburger Eis- und Rollsport-Verband» mit. Die Ausrichtung der Titelkämpfe sei unter den aktuellen Voraussetzungen in der Pandemie «nicht umsetzbar», hieß es in einer Mitteilung. Laut DEU wird die Austragung der Meisterschaften an einem der fünf Bundesstützpunkte geprüft.

Möglich wäre eine Verlegung ins Eissportzentrum Dortmund. Dort wird von diesem Freitag bis zum Sonntag die «NRW Autumn Trophy 2020» veranstaltet. Die DEU hat vom Dortmunder Gesundheitsamt die Genehmigung der Veranstaltung erhalten, teilte der Verband mit. Um dies zu ermöglichen, sei das umfassende Hygiene-Konzept nochmals verfeinert worden. Bei diesem Wettbewerb werden Bundeskadersportler am Start sein.

Mitteilung