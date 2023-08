Deutsche Basketballer erreichen locker Supercup-Finale

Hamburg (dpa) –

Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg mühelos das Endspiel erreicht. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder gewann am Samstag gegen China klar mit 107:58 (49:23) und bleibt damit in der WM-Vorbereitung ungeschlagen. Im Finale trifft die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert an diesem Sonntag (18.30 Uhr) auf Kanada, das sich gegen Neuseeland ebenfalls problemlos mit 107:76 durchsetzte.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Deutschland gegen Kanada gespielt und in einem packenden Test-Duell in Berlin mit 86:81 gewonnen. Gegen China war Franz Wagner mit 20 Punkten bester deutscher Werfer. Zudem trafen Schröder, Daniel Theis, Maodo Lo und Niels Giffey zweistellig.

Nach dem Supercup-Finale am Sonntag haben Schröder und Co. noch einmal zwei Tage frei, ehe es am Mittwoch nach Abu Dhabi geht. Dort stehen dann am Wochenende noch zwei weitere Testspiele gegen Titelkandidat USA und Griechenland an. Das klare Ziel ein Jahr nach EM-Bronze ist eine Medaille bei der WM. In der Vorrunde geht es in Gruppe E zunächst gegen Japan, Finnland und Australien.

Knapp zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Co-Gastgeber Japan wurde das deutsche Team von den Chinesen kaum gefordert. Schröder und Co. hatten die Partie von Beginn an im Griff und begeisterten die Zuschauer schon im ersten Viertel mit einigen spektakulären Szenen. Bereits die ersten beiden Punkte erzielte Franz Wagner per Dunk, kurz darauf setzte Johannes Voigtmann Kapitän Schröder mit einem Traumpass in Szene. Die Fans in der Halle des Bundesligisten Hamburg Towers kamen so früh auf ihre Kosten.

Auch im zweiten Viertel zeigte das deutsche Team viel Spielfreude. Einer der Höhepunkte war ein Zuspiel von Franz Wagner auf seinen Bruder Moritz, das dieser spektakulär verwandelte. Zur Pause lag Deutschland gegen die harmlosen Chinesen so schon mit 26 Punkten vorn (49:23). «Ich habe lange keine Mannschaft mehr gesehen, die so dynamisch und mit so viel Spielwitz gespielt hat. Da wird einem fast Angst und Bange», sagte DBB-Präsident Ingo Weiss zur Pause bei «Magentasport». «Wir fahren mit viel Zuversicht nach Japan.»

Dort dürften die Gegner deutlich stärker sein. Denn auch nach dem Seitenwechsel war China, das ebenfalls für die WM qualifiziert ist, kein ebenbürtiger Gegner. Vor dem Schlussviertel führte Deutschland mit 40 Punkten (81:41), in den letzten zehn Minuten knackten die Gastgeber dann auch noch die 100-Punkte-Marke.