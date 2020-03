Deutlich weniger Salz in Schleswig-Holstein gestreut

Ein Räumfahrzeug mit der Aufschrift „Winterdienst“ auf dem Gelände einer Straßenmeisterei. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Deutlich weniger Salz haben Schleswig-Holsteins Straßenmeistereien beim Winterdienst in den vergangenen Monaten eingesetzt. Bis Ende Februar wurden etwa 7516 Tonnen Salz verbraucht, wie eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zum Vergleich: Ende Februar 2019 waren es bereits 14 923 Tonnen.

Insgesamt wurden im Norden vor dem Winter gut 30 000 Tonnen Streumittel eingelagert. In Schleswig-Holstein kümmern sich gut 600 Straßenwärter der Autobahn- und Straßenmeistereien um mehr als 8100 Kilometer Straßen im Land – darunter 494 Kilometer Autobahn. Die Gesamtkosten für den Winterdienst betrugen in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 10,3 Millionen Euro pro Saison. Bereits der Winter 2018/2019 war sehr mild, so dass nur rund 6,4 Millionen Euro ausgegeben werden mussten.