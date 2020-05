Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind 2019 deutlich mehr Wohnungen gebaut worden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 13 668 neue Wohnungen fertiggestellt, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das waren 1643 oder 13,7 Prozent mehr als 2018. Die Wohnungen sind im Schnitt 94,3 Quadratmeter groß. Von ihnen befinden sich 5248 in Ein- und Zweifamilienhäusern (plus 3,6 Prozent), 6849 in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen (plus 18,5 Prozent) und 253 in Wohnheimen.