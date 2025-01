Deutlich mehr Uran aus Russland nach Lingen geliefert

In Lingen werden seit mehr als vier Jahrzehnten Brennelemente für Atomkraftwerke in Europa hergestellt. (Archivbild) Lars Klemmer/dpa

Im vergangenen Jahr sind 68,8 Tonnen Uran aus Russland zur Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen geliefert worden. Trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine wuchs die Menge um rund 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das niedersächsische Umweltministerium auf Anfrage mitteilte. Insgesamt seien 284,7 Tonnen des radioaktiven Stoffes nach Lingen gekommen. Das russische Uran machte etwa 24 Prozent davon aus. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.

«Unser Ziel muss es sein, die Abhängigkeiten von Uran aus Russland zu reduzieren, so wie wir es auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben», sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Geschäfte mit dem «Kriegstreiber» Putin sollten gerade im sensiblen Atombereich unterbleiben, verlangte Meyer mit Blick auf den russischen Präsidenten. Russland wolle seinen Einfluss hier deutlich steigern. «Das ist extrem gefährlich», warnte Meyer.

Minister fordert Sanktionen

Daher solle die EU auch auf Uran Sanktionen beschließen, forderte der Minister. Zudem gebe es Alternativen, das Uran könne aus demokratischen Ländern wie Kanada oder Australien kommen. Vor diesem Hintergrund sei es völlig unverständlich, dass die zum französischen Staatskonzern Framatome gehörende Brennelementefabrik in Lingen so eng mit Russlands Atomkonzernen zusammenarbeite, kritisierte Meyer.

Die in Lingen ansässige Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), eine Tochtergesellschaft des Framatome-Konzerns, will dort vom kommenden Jahr an Brennelemente für russische Reaktortypen herstellen, die sich in Bulgarien, der Tschechischen Republik, Finnland, Ungarn und der Slowakei befinden. Dazu hat Framatome bereits 2021 eine Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Rosatom geschlossen.