Deutlich mehr Menschen suchen Hilfe bei Bürgerbeauftragter

Eine Frau hält ein Smartphone in den Händen. Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten und ihr Team erhalten seit vergangenem Jahr deutlich mehr Hilfsgesuche. Besonders auffällig sei, dass viele Menschen eine lange Bearbeitungsdauer für Anträge und schwierige Erreichbarkeit der Behörden rügten, sagte Samiah El Samadoni am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts in Kiel. Verzögerungen in der Bearbeitung betrügen häufig Wochen und Monate.

2022 erreichten die Bürgerbeauftragte 3440 Eingaben (2021: 3302). Insbesondere bei der Sozialhilfe gab es eine Steigerung von 304 auf 382 Fälle. Nur bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Gesetzlichen Krankenversicherung waren die Zahlen stark rückläufig. Im ersten Quartal 2023 habe es eine weitere Zunahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 250 Fälle gegeben, sagte Samadoni. «Die Menschen merken: Das Geld reicht nicht mehr.» Grund seien meist hohe Energiekosten und die höheren Ausgaben zum Lebensunterhalt.