Deutlich mehr Kinder unter drei Jahren betreut

In der Garderobe in einer Kita hängen Kinderjacken. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Zehn Jahre nach der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder waren 2023 deutlich mehr unter Dreijährige in niedersächsischen Einrichtungen untergebracht als zuvor. So wurden im März vergangenen Jahres 79 908 Kinder dieser Altersgruppe in Tageseinrichtungen oder in der öffentlich geförderten Tagespflege betreut, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Dies entspreche einem Anstieg von 73,2 Prozent in zehn Jahren.

Insgesamt wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung im vergangenen Jahr in Niedersachsen 34,9 Prozent aller Kinder unter drei Jahren entsprechend betreut. Bundesweit waren es 36,4 Prozent. Seit dem 1. August 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr.

Bei der Anzahl der betreuten Kinder zwischen drei und unter sechs Jahren gab es zwischen den Jahren 2013 und 2023 einen Anstieg von 17,5 Prozent. Im vergangenen Jahr waren somit 218 051 Kinder dieser Altersgruppe in Tageseinrichtungen oder einer öffentlich geförderten Kindertagespflege untergebracht. Die Betreuungsquote sank allerdings etwas – von 93,6 Prozent im Jahr 2013 auf 91,1 Prozent im Jahr 2023. Ein Grund dafür ist nach Angaben der Statistiker, dass die Zahl aller Kinder in dieser Altersgruppe in dem Zeitraum um 21 Prozent stieg.

Zum Stichtag 1. März 2023 besuchten insgesamt 354.415 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort in Niedersachsen. Es gab 5944 solcher Einrichtungen. Viele Kitas mussten aufgrund des Personalmangels ihre Betreuungszeiten zuletzt einschränken. Die Landesregierung will deshalb die Anforderungen an die Beschäftigten für einige Zeit herabsetzen. Stehen nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung, sollen unter anderem Vertretungsregeln flexibler gestaltet oder der Einsatz von Assistenzkräften erleichtert werden.