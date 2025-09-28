Detektiv hat gutes Gedächtnis – notorischer Dieb in Haft

28. September 2025 9:46
Dank des guten Gedächtnisses eines Celler Ladendetektivs fällt ein notorischer Ladendieb auf – ein Ermittlungsrichter erlässt einen Haftbefehl. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa
Celle (dpa/lni) –

Er hat es wohl zu oft versucht: Einem laut Polizei notorischen Dieb ist offensichtlich das gute Gedächtnis eines Celler Ladendetektivs zum Verhängnis geworden. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen den 36-Jährigen erlassen, teilte die Polizei mit. Der Detektiv erkannte den Mann demnach wieder, der zuvor an mehreren Tagen Parfum im Wert einer mittleren vierstelligen Summe gestohlen haben soll. 

Videoaufnahmen seien eindeutig gewesen und hätten den Tatverdacht bestätigt, teilte die Polizei mit. Die Behörde stellte auch fest, dass der 36-Jährige vielfach und in mehreren Bundesländern wegen ähnlicher Vergehen aufgefallen war – und auch schon deswegen in Haft saß.

