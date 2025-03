Detaillierte Auszählung in Hamburg begonnen

Hamburg (dpa/lno) –

Am Morgen nach der Bürgerschaftswahl hat in Hamburg die detaillierte Auszählung der Stimmzettel begonnen. Am Wahlabend war zunächst die voraussichtliche Fraktionsstärke in der Bürgerschaft ermittelt worden. Dazu wurden nur die Landeslisten-Stimmzettel nach einem vereinfachten Verfahren ausgezählt. Die weitere Auszählung startete pünktlich um 8.00 Uhr, wie eine Sprecherin der Innenbehörde sagte.

Für die detaillierte Auszählung werden die Landesstimmzettel erneut ausgezählt. Außerdem hat die Auszählung der Wahlkreislisten begonnen, nach der feststeht, welche Kandidatinnen und Kandidaten in die Bürgerschaft einziehen werden.

Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird am Abend gerechnet. Dann wird auch feststehen, ob es bei den 121 Sitzen in der Bürgerschaft bleibt oder noch Überhang- und Ausgleichsmandate hinzukommen.