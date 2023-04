Desolate Towers erleben Debakel beim MBC

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Mitkonkurrenten Mitteldeutscher Basketball Club, bei dem Ingo Freyer zu Wochenbeginn das Traineramt übernommen hatte, kassierte die Mannschaft von Benka Barloschky am Samstag mit 80:123 (37:68) die höchste BBL-Niederlage in der Vereinsgeschichte und büßte damit in der Tabelle wieder an Boden auf die Verfolger ein.

Barloschky hatte vor dem Spiel vor einem neuen Impuls durch den Trainerwechsel beim Gegner gewarnt und sah sich darin schon in den ersten Minuten bestätigt. Obwohl der Hamburger Coach neben dem zurückgekehrten Kapitän Seth Hinrichs auch wieder auf Harrison Cleary setzte, dominierten die Weißenfelser das Geschehen nach Belieben. Das erste Viertel endete aus Sicht der Hamburger mit 18:37. Bis zur Pause war der Rückstand auf 31 Punkte angewachsen und die Partie damit nahezu entschieden.

Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Hamburger die Offensive des MBC erst einmal nicht stoppen und ließen auch im dritten Viertel erneut mehr als 30 Punkte zu. Erst in den letzten zehn Minuten agierten die Towers nahezu auf Augenhöhe, die deutliche Niederlage aber konnten sich nicht mehr verhindern. Bester Werfer bei den Hanseaten war Yoeli Childs (22 Punkte).