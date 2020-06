Desinfektionsteams im Hamburger Nahverkehr unterwegs

Hamburg (dpa/lno) – Zusätzliche Reinigungsteams sorgen seit Donnerstag in Bussen, U- und S-Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds für mehr Desinfektion. «Wir haben auflaufende Fahrgastzahlen, wir wollen ein Sicherheitsgefühl vermitteln», begründete Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum die Maßnahmen.

Die Zweier-Teams reinigen etwa Haltestangen, Griffe und Türdrücker im laufenden Betrieb zusätzlich zu den regulären Fahrzeugreinigungen. Damit es nicht zu Einschränkungen kommt, werden Busse während Pausen an Haltestellen und U- und S-Bahnen bei Leerfahrten an Endhaltestellen gereinigt. In der S-Bahn sind Reinigungsteams in der Innenstadt auch während der Fahrt mit Fahrgästen unterwegs. Auch an U- und S-Bahn-Haltestellen sollen Kontaktflächen desinfiziert werden.

Bei den Bussen und U-Bahnen werden die Fahrzeuge besonders stark genutzter Linien gereinigt etwa die U-Bahnlinien 1 bis 4. Rund ein Drittel der U-Bahnen werde so täglich zusätzlich gereinigt. Bei den Bussen liege die Quote bei einem Viertel. Bei der S-Bahn werde jedes Fahrzeug täglich mindestens einmal zusätzlich gereinigt.

Die zusätzlichen Reinigungen liefen erst einmal unbefristet, sagte VHH-Sprecherin Anja Giercke. Zur Reinigung der U-Bahnen und Busse seien zusätzliche Mitarbeiter angestellt worden und es werde im Monat ein mittlerer fünfstelliger Betrag ausgegeben. Für die S-Bahn nutze man vorhandene Kapazitäten, sagte S-Bahn-Sprecher Christoph Dross.