Derby-Woche in Hamburg: Hengst Narrativo favorisiert

Auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn beginnt am Sonntag die traditionelle Derby-Woche. Auf dem Programm stehen insgesamt fünf Renntage mit 51 Rennen. Höhepunkt und Abschluss ist das 155. Deutsche Derby am 7. Juli, bei dem ein Preisgeld in Höhe von 650.000 Euro ausgeschüttet wird. Favorit ist der Hengst Narrativo aus dem Kölner Rennstall von Trainer Peter Schiergen, der mit Jockey Bauyrzhan Murzabayev in das Rennen um das begehrte Blaue Band gehen wird.

Bahn in einem perfekten Zustand

Der Zustand der Bahn im Stadtteil Horn ist nach einem Jahr Rennpause perfekt, die Prüfungskommission habe dem Geläuf einen durchweg sehr guten Zustand bescheinigt, sagte am Donnerstag Hans-Ludolf Matthiessen, Präsident des ausrichtenden Hamburger Renn-Clubs.

Zur Schonung des Geläufs für den Derbytag werden viele Rennen an den ersten Renntagen auf einer separaten Innenbahn gelaufen. Hamburg ist der einzige deutsche Galopper-Veranstalter mit zwei verschiedenen Bahnen auf einem Gelände.