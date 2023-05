Derby-Turnier: Brasilianer Ribas gewinnt erste Qualifikation

Hamburg (dpa) –

Die deutschen Springreiter haben sich bei der ersten Qualifikation zum 92. Derby in Hamburg zurückgehalten. Am ersten Tag des Turnier-Klassikers in Klein Flottbek war Marvin Jüngel aus dem sächsischen Kamenz auf Koradina als Vierter bester Deutscher. Sieger der mit 26 750 Euro dotierten Prüfung wurde am Mittwoch der Brasilianer Carlos Ribas auf Trix mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt. Der Ire Denis Lynch wurde auf Rubens Zweiter vor seinem Landsmann Shane Breen auf Scarteen.

Insgesamt waren 17 von 56 Paaren ohne Strafpunkte geblieben. Darunter auch die für Polen startende Vorjahres-Derbysiegerin Cassandra Orschel, die mit ihrem Erfolgspferd Dacara Platz zwölf belegte. Der dreimalige Derby-Sieger und Europameister André Thieme aus Plau am See schied auf Contadur aus.

Am Donnerstag (13.50 Uhr) steht das Championat von Hamburg als Höhepunkt auf dem Programm. Das Springen ist zugleich die Qualifikation für den mit 300.000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis am Samstag. Erstmals seit 2008 zählt die Prüfung nicht mehr zur Millionenserie Global Champions Tour.

Zweiter Höhepunkt ist zum Abschluss des Turniers das deutsche Derby am Sonntag. Das Preisgeld für das traditionsreiche Springen wurde von 120.000 auf 153.000 Euro angehoben.