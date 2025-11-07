Der Wald als grünes Klassenzimmer

Ein breites Bündnis will in Niedersachsen die Schulwälder stärken und hat dafür eine Absichtserklärung unterschrieben. Christian Brahmann/dpa

Wendeburg (dpa/lni) –

In Niedersachsen sollen auch künftig neue Schulwälder entstehen. Dafür hat ein breites Bündnis mit einer Absichtserklärung die Fortsetzung des Projekts «Schulwälder gegen den Klimawandel» der Stiftung Zukunft Wald gesichert. «Wir arbeiten jeden Tag daran, neue Schulwälder zu pflanzen – inzwischen sind es über 85 in ganz Niedersachsen», sagte Stiftungsdirektorin Elisabeth Hüsing.

Kern der Schulwälder sind nach Beschreibung der Stiftung Flächen, die von Schülern und Schülerinnen aufgeforstet werden und die Schulen langfristig von den Eigentümern als sogenannte grüne Klassenzimmer zur Verfügung gestellt werden. Die Kooperation betrifft die Bereitstellung geeigneter Flächen, die Gewinnung weiterer Schulen sowie die Förderung und Unterstützung des Projektes auf politischer, finanzieller und ideeller Ebene.

Grüne Klassenzimmer für rund 80.000 Kinder und Jugendliche

Die heute bestehenden Schulwälder wurden nach Angaben der Stiftung seit 2011 angelegt und dienen rund 80.000 Kindern und Jugendlichen als grüne Klassenzimmer. Am Freitag kamen bei einer gemeinsamem Pflanzaktion etwa 1.000 Bäume und Sträucher hinzu, die den bestehenden Schulwald in Wendeburg im Landkreis Peine ergänzen.

«Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Umweltbildung praxisnah gelingen kann: Wenn junge Menschen den Wald erleben, wächst ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit und der Wunsch, unsere natürliche Umwelt zu bewahren», sagte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) als Schirmherrin.