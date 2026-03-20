In Hamburg und Schleswig-Holstein wird der Start in das Wochenende trüb, dann kommt am Sonntag die Sonne heraus. (Symbolbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich am Samstag auf Nebel einstellen, bevor am Sonntag die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die beiden nördlichen Bundesländer eigentlich wieder in einem Hochdruckgebiet, allerdings verhindert ein feuchtes Luftgebiet durchgängig gutes Wetter.

Bereits am Morgen hat sich Nebel breit gemacht, wie der DWD mitteilt. Dieser werde sich im Laufe des Tages auflösen, dann bleibe es allerdings wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt könne die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen sollen dabei allerdings mild bleiben mit Höchstwerten an die 15 Grad. Nachts werde es dann aber wieder frisch – und örtlich frostig.

Am Sonntag kommt die Sonne raus

In der Nacht zu Samstag soll es nicht nur bewölkt werden, Nebelfelder sollen sich erneut über Schleswig-Holstein ausbreiten, wie ein Meteorologe des DWD mitteilte. Diese vertrüben auch tagsüber die Sicht. Es bleibe etwas kälter als am Vortag bei Höchsttemperaturen an die 12 Grad. Im Binnenland gibt es laut dem Meteorologen eine höhere Chance auf vereinzelte Sonnenstrahlen.

«Der Sonntag wird der schönste Tag des Wochenendes», stellt der Meteorologe in Ausschau. Zwar soll es in der Nacht wieder zu Nebel und Wolken kommen, diese lösen sich aber im Tagesverlauf auf. Flächendeckend soll die Sonne rauskommen und den Tag aufheizen. Die Temperaturen sollen wieder an die 16 Grad steigen.