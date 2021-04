Der Piks durchs Autofenster: Impfwochenende in Niedersachsen

Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hildesheim (dpa/lni) – Ein Drive-In-Impfen in Hildesheim hat am Samstag guten Zuspruch gefunden. Dort sollten am Wochenende 1080 über 70-Jährige mit Astrazeneca geimpft werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Auto auf Auto rollte an die drei Zelte auf dem Gelände des Helios-Klinikums, wo es für Fahrer oder Beifahrer den Piks gegen das Coronavirus in den Oberarm gab.

Für die Aktion sei es gelungen, zusätzliche Impfdosen aufzutreiben, sagte die Sprecherin. In der ablaufenden Woche seien im Landkreis Hildesheim erstmals mehr als 10 000 Dosen gespritzt worden. «Wir haben jetzt einen richtigen Schub bekommen.»

Das Autofahrer-Impfen gehört zu dem Impfwochenende in Niedersachsen, an dem insgesamt 70 000 Dosen verteilt werden sollen. Das ist doppelt so viel, wie die 50 Impfzentren des Landes an den vorangegangenen Wochenenden verabreicht haben. Damit soll zum einen eine Delle ausgeglichen werden nach dem Stillstand vieler Impfzentren über Ostern. Auch sollen Bestände von Astrazeneca abgebaut werden.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-336379/2

