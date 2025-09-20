Der Norden genießt den wohl letzten sommerlichen Tag 2025

Zahlreiche Besucher nutzten den womöglich letzten Sommertag dieses Jahres für einen Ausflug an den Ostseestrand. Bodo Marks/dpa

Hamburg/Scharbeutz/Warnemünde (dpa) –

Blauer Himmel und Temperaturen bis an die 30 Grad – mitten im September durfte der Norden noch einmal den Sommer genießen. In den Badeorten am Meer nutzten viele Spaziergänger und Sonnenanbeter den schönen Tag am Strand und hielten auch mal die Füße ins Wasser. Im Binnenland waren Orte wie Parks und Eiscafé-Terrassen beliebte Ausflugsziele.

An den Küsten kletterten die Temperaturen nicht ganz so hoch wie im Binnenland, wo etwa in Lauenburg an der Elbe 29 Grad gemessen wurden. In Hamburg und Boizenburg schaffte es das Thermometer bis auf 28 Grad. An der Ostsee wurden es etwa in Warnemünde 25 Grad, in Heringsdorf auf Usedom 24 Grad.

Baden, Sonnen und Jetski in Scharbeutz

In Scharbeutz an der Lübecker Bucht tankten viele Menschen am Strand noch mal so richtig Sonne, bevor es in den kommenden Tagen herbstlich werden soll. Der eine oder andere ging auch schwimmen, obwohl das Wasser mit 16 Grad doch recht frisch war. Segler und Jetski-Fahrer waren ebenfalls unterwegs und nutzten perfekte Bedingungen.

Temperatursturz zu Wochenbeginn

Nach einer Abkühlung schon am Sonntag kündigen die Meteorologen für den Wochenbeginn einen regelrechten Temperatursturz an. In Hamburg und Kiel sollen es am Montag nur noch maximal 15 Grad werden, in Rostock sogar nur 14 Grad.