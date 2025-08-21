Der nächste Ausfall: Werders Deman bricht sich Außenknöchel

Bremen (dpa) –

Bei Werder Bremen werden die Personalsorgen vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga immer größer. Zwei Tage vor dem ersten Spiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) verletzte sich auch Linksverteidiger Olivier Deman im Training.

Am späten Nachmittag kam die Diagnose: Der 25 Jahre alte Belgier zog sich laut Vereinsmitteilung einen Bruch des Außenknöchels zu. Er wird mehrere Monate ausfallen. «Es tut mir für Olivier wahnsinnig leid. Er war gerade richtig gut in Schwung gekommen», sagte Cheftrainer Horst Steffen.

Fünf Stammspieler verletzt

Deman ist nach Jens Stage, Amos Pieper, Maximilian Wöber und Mitchell Weiser bereits der fünfte potenzielle Stammspieler, der den Bremern länger fehlt. Hinzu kommt, dass Werder weiter dringend Verstärkungen für den Angriff und die rechte Seite sucht und wichtige Abgänge wie Marvin Ducksch oder Oliver Burke bislang nicht ersetzt werden konnten.

«Bedrohlich ist das nicht direkt. Aber es ist nicht schön. Dementsprechend bin ich nicht erfreut über die neueste Nachricht», sagte Steffen über die Personalsituation.