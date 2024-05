Der Mai im Norden: warm, sonnig und am Ende ziemlich nass

Sonniges Wetter an der Ostsee. Thomas Müller/dpa

Offenbach (dpa/lno) –

Sonnig, warm und am Ende ziemlich nass hat sich der Mai in Schleswig-Holstein präsentiert. Die Temperatur erreichten im Durchschnitt 15,0 Grad und lag damit etwa 3,5 Grad über dem vieljährigen Mittelwert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Die ersten beiden Drittel des Monats waren sonnig und trocken. Starkregenfälle zum Monatsende bescherten Schleswig-Holstein dann aber noch eine Regenbilanz von sehr nassen 96 Litern je Quadratmeter. Normal wäre eine Regenmenge von 54 Litern je Quadratmeter gewesen.

Überdurchschnittlich schnitt Schleswig-Holstein auch bei der Sonnenscheindauer ab. Mit 275 Stunden habe das Land im Mai zu den sonnigsten Regionen in Deutschland gehört. Zu erwarten gewesen wären 223 Stunden.