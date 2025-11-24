Der Lübecker Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Lübeck (dpa/lno) –

Der Lübecker Weihnachtsmarkt ist traditionell eröffnet worden. Nach dem «Adventsleuchten»-Gottesdienst in St. Marien zogen am Nachmittag Kinder und Erwachsene mit Laternen zum Tannenbaum vor dem Holstentor. Dort gaben sie mit dem Kommando «Lübeck leuchtet» das Signal zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt.

Die elf «Weihnachtswelten» in Lübeck, die den Weihnachtsmarkt bilden, haben in der Regel noch bis Ende Dezember geöffnet. Die Veranstalter vom Lübeck und Travemünde Marketing erwarten bis zu zwei Millionen Besucher.

Um Strom zu sparen, besteht die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung nach Angaben der Veranstalter komplett aus LED-Lichterketten und ist nur zwischen 15.30 bis 22.30 Uhr in Betrieb.

Vor dem Holstentor steht die sogenannte Kotka-Tanne, ein Geschenk aus Lübecks finnischer Partnerstadt Kotka. Der erste Baum von dort kam nach Angaben des Lübeck Managements bereits 1969 per Schiff über die Ostsee in die Stadt. Seit mehr als 30 Jahren schmücken Bürger die Tanne mit übergroßen Kugeln, die sie auch mit Weihnachtsgrüßen beschriften können.