Der HSV will trotz Walter-Sperre gegen Kiel gewinnen

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Auch ohne ihren gesperrten Trainer Tim Walter wollen die Zweitliga-Fußballer des Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Nordduell gegen Holstein Kiel den nächsten Schritt zurück in die Bundesliga machen. Der 47 Jahre alte Coach muss im Heimspiel im mit 57 000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion seine Rote Karte aus dem Spiel beim Karlsruher SC (2:4) abbüßen.

Walters Rolle auf der Bank werden seine Assistenten Merlin Polzin, Filip Tapalovic und Julian Hübner sowie Sven Höh übernehmen: «Ich habe drei Jungs und einen Torwarttrainer. Die können alle Verantwortung übernehmen. Am Ende geht es nur um einen Namen, der auf dem Papier steht», hatte Walter vor der Partie gegen seinen Ex-Club gesagt. Für ihn selbst werde es «irgendwo ein Plätzchen geben, wo ich entspannt Fußball gucken kann».

Nach zuletzt unbefriedigenden Spielen gegen Sandhausen (1:1) und Regensburg (1:2) stecken die Kieler in einer Ergebniskrise. Coach Marcel Rapp betonte aber: «Man muss Ergebnis und Leistung trennen.» Die Gäste, die als Zweitligist noch nie in Hamburg verloren haben, gehen mit einem unveränderten Kader in die Partie. Beim HSV ist weiter der Einsatz von Kapitän Sebastian Schonlau wegen einer Sprunggelenksverletzung fraglich.