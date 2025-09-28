Der Herbst bleibt freundlich und trocken

Hannover (dpa/lni) –

Das Wetter bleibt in der kommenden Woche in Niedersachsen und Bremen freundlich und meist niederschlagsfrei. «Der Einfluss eines Hochdruckgebietes bleibt bestehen, punktuell besteht die Gefahr von Bodenfrost in den Nächten», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Für die Jahreszeit sei es relativ mild.

Der Montag startet in der Mitte und im Osten des Landes trocken und meist freundlich. Insbesondere im Westen und Nordwesten ist es jedoch überwiegend bewölkt mit Schauern, die laut DWD auch kräftiger sein können. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad im Binnenland und 16 Grad auf den Inseln.

Klare Nächte, sinkende Temperaturen

Die Nacht zum Dienstag ist meist klar, nur im Westen Niedersachsens ist es noch dichter bewölkt. Die Temperaturen sinken auf rund 10 Grad auf den Inseln und auf 6 bis 8 Grad im Binnenland. Am Dienstag ist es laut DWD meist freundlich. Im südlichen Niedersachsen im Raum Göttingen gibt es zunächst noch Nebel, der sich dann aber auflöst, und es ist bewölkt. Die Temperaturen erreichen auf den Inseln und im Binnenland maximal rund 15 bis 16 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt trocken und es ist klar. Die Temperaturen sinken auf einstellige Werte zwischen 2 und 5 Grad im Binnenland, laut DWD ist teilweise Bodenfrost möglich. Nur auf den Inseln ist es mit bis zu etwa 10 Grad etwas milder.

Ruhige Wetterlage hält zunächst an

Der Mittwoch wird ähnlich wie der Dienstag, am Wetter ändert sich wenig. Es gibt Sonnenschein, ist meist freundlich bis wechselnd bewölkt. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten um 15 bis 16 Grad, im Süden des Landes bei bis zu 13 bis 14 Grad. Die ruhige und freundliche Wetterlage hält laut DWD zunächst noch an.