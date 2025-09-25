Dennis Schröder über seinen Weg zum Basketball-Star

Hamburg (dpa) –

Basketball-Europameister Dennis Schröder hat mehr als 200 große und kleine Fans bei einer Signierstunde für sein Kinderbuch in Hamburg begeistert. Einige Jungs warteten ungeduldig in der Schlange und riefen immer wieder «Dennis, Dennis».

Sein Kinderbuch «Wir Jungs vom Prinzenpark» ist seine Lebensgeschichte vom Babyalter bis zum Basketball-Star. Schröder erzählt persönliche Geschichten aus seiner Kindheit in Braunschweig – etwa wie er und sein großer Bruder zu Weihnachten Skateboards geschenkt bekamen und wie sie beim Ausprobieren im Tannenbaum landeten.

Neben den lustigen Anekdoten aus seiner Kindheit und Jugendzeit erklärt er im Buch, wie er zum Basketballspielen kam und wie so ein Basketballspiel funktioniert.

Eine Gutenachtgeschichte für Kinder

«Kinder können das Buch lesen, bevor sie einschlafen und davon träumen, auch in der NBA zu spielen oder Fußballspieler zu werden oder was auch immer. Das wäre für mich in dem Alter das Größte gewesen, was ich mir hätte vorstellen können», sagte der 32-jährige Schröder. Erst vor anderthalb Wochen hatte er als Kapitän mit der deutschen Nationalmannschaft den EM-Titel gewonnen. Zudem wurde er als bester Spieler der EM ausgezeichnet.